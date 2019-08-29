Воспитанник лондонского «Арсенала» перешел в «СКА-Хабаровск» Нападающий Никита Трифонов подписал контракт со «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист родился в Хабаровске в 2000 году, а в 10-летнем возрасте переехал в Сингапуре, где занимался в филиале академии лондонского «Арсенала». В 2012 году он мог оказаться в академии «Вулверхэмптона», но не получилось по семейным обстоятельствам. В России Трифонов прошел через академии «Краснодара» и «Спартака».

С февраля 2019 года Трифонов выступал за молдавский «Кодру». На его счету один мяч в восьми играх за клуб.