Источник: «Зенит» подпишет хавбека «Локомотива»

Стороны подпишут трехлетний контракт.
В сезоне-2019/20 Щетинин сыграл во всех семи матчах молодежного первенства России, в которых забил один мяч. В 2018 году он стал лучшим молодым футболистом столицы среди игроков своего возраста.
Ранее сообщалось, что в «Рубин» перейдет 19-летний защитник «Локомотива» Николай Поярков.
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