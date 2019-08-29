Источник: «Зенит» подпишет хавбека «Локомотива» 17-летний полузащитник «Локомотива» Кирилл Щетинин перейдет в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

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Стороны подпишут трехлетний контракт.

В сезоне-2019/20 Щетинин сыграл во всех семи матчах молодежного первенства России, в которых забил один мяч. В 2018 году он стал лучшим молодым футболистом столицы среди игроков своего возраста.

Ранее сообщалось, что в «Рубин» перейдет 19-летний защитник «Локомотива» Николай Поярков.