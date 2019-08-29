Джанлука Ди Марцио: «Барселона» договорилась с «ПСЖ» по Неймару Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о завершении переговоров между «ПСЖ» и «Барселоной» по трансферу бразильца Неймара.

Никаких подробностей инсайдер пока не сообщил.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. В 2019 году он решил покинуть Париж из-за низкого уровня французского чемпионата и постоянных конфликтов с партнерами по атаке – Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе.