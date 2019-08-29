Лев назвал состав сборной Германии на матчи Евро-2020. Шюррле не вызван - Советский спорт
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29 августа 2019 16:55ФутболКоноплев Александр

Лев назвал состав сборной Германии на матчи Евро-2020. Шюррле не вызван

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020 против Голландии (6 сентября) и Северной Ирландии (9 сентября).

Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Матиас Гинтер («Боруссия» М), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба – «Лейпциг»), Нико Шульц («Боруссия» Д), Никлас Штарк («Герта»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Юлиан Брандт, Марко Ройс (оба – «Боруссия» Д), Эмре Джан («Ювентус»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йосуа Киммих (все – «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Байер»), Йонас Хектор («Кельн»), Тони Кроос («Реал»).

Нападающие: Лука Вальшмидт («Фрайбург»), Тимо Вернер («Лейпциг»).

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не получил вызова в сборную.

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