Лев назвал состав сборной Германии на матчи Евро-2020. Шюррле не вызван

Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Матиас Гинтер («Боруссия» М), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба – «Лейпциг»), Нико Шульц («Боруссия» Д), Никлас Штарк («Герта»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Юлиан Брандт, Марко Ройс (оба – «Боруссия» Д), Эмре Джан («Ювентус»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йосуа Киммих (все – «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Байер»), Йонас Хектор («Кельн»), Тони Кроос («Реал»).
Нападающие: Лука Вальшмидт («Фрайбург»), Тимо Вернер («Лейпциг»).
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не получил вызова в сборную.