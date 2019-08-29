Гогуа сменил «Тамбов» на ЦСКА Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объявил о переходе защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА.

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– Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена, – цитирует Худякова «Чемпионат».

Ивуариец перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» 1 июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел пять игр, в которых забил два мяча.

Трансферная стоимость Гогуа оценивается в 200 тысяч евро. Седрик – чемпион Кот-д‘Ивуара и Финляндии, а также обладатель Кубка Сербии.