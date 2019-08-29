Источник: Ригони не согласен на переход в «Сампдорию» Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не желает переходить в «Сампдорию», так как его зарплата в итальянском клубе будет заметно ниже его зарплаты в петербургском клубе, сообщает «Спорт день за днем».

Загрузка... Ранее генуэзцы хотели арендовать аргентинца с обязательством выкупа за девять миллионов евро. В «Зените» футболист получает два миллиона евро в год. В нынешнем сезоне Ригони провел за петербуржцев пять матчей без результативных действий.