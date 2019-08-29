ЦСКА объявил о трансфере Гогуа ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о переходе защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.

Загрузка... Стороны подписали четырехлетнее соглашение. Футболист взял 27-й игровой номер. 25-летний Гогуа – чемпион Кот-д’Ивуара и Финляндии и обладатель Кубка Сербии. ⚡ Седрик, ты дома! 🔴🔵 https://t.co/1oEcisr0HG pic.twitter.com/9a1aH6FoMu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 29, 2019