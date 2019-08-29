«Спартак» согласовал трансфер полузащитника «Славии» за 12 миллионов евро Хавбек пражской «Славии» Алекс Крал может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации чешской iDnes, в четверг 21-летний опорный полузащитник согласовал контракт со «Спартаком».

Как сообщает издание, несколько недель назад «Славия» отказалась продавать Крала, но сумма в 12 миллионов евро, предложенная «Спартаком» убедила руководство чешской команды.

Отметим, что трансфер Крала станет вторым в списке самых дорогих для чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки из «Спарты» в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

Добавим, что Крал является воспитанником академии «Славии». В восемнадцать лет заключил контракт с «Теплице», однако в январе 2019 года вернулся в Прагу. Полузащитник провел 77 матчей за оба клуба во всех турнирах, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач, а также заработав 5 желтых карточек.

Портал transfermarkt оценивает хавбека в 3,5 миллиона евро.