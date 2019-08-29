Голкипер «Ливерпуля» Алиссон – лучший вратарь Лиги чемпионов сезона-2018/19 В четверг, 29 августа, в Монако проходят жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого сезона.

Загрузка... Лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги чемпионов был признан голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер. Напомним, что в число номинантов также вошли Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона)». ✨ 2018/19 #UCL Goalkeeper of the Season ✨



🏅 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐒𝐎𝐍#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/4LqDHksmf8 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019