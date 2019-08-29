«Локомотив» встретится с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером»

Российский клуб попал в группу D, где сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
«Локомотив» дважды встречался с «Ювентусом» в 1993 году (0:3, 0:1), трижды с «Атлетико» (3:3, 0:3, 1:5) и никогда не играл с «Байером».
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