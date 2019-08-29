Люси Бронз - обладательница награды лучшей футболистке сезона-2018/19 В четверг, 29 августа, в Монако прошли жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого розыгрыша турнира.

Загрузка... Защитник «Лиона» Люси Бронз признана лучшей футболисткой женской Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Напомним, что в число номинантов также вошли Амандин Анри и Ада Хегерберг (обе «Лион»). ✨ 2018/19 UEFA Women's Player of the Year ✨



🏆 Lucy Bronze #UEFAawards pic.twitter.com/Utd01RsfLQ — #UWCL (@UWCL) August 29, 2019