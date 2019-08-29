Владислав Радимов: «Зениту» попалась абсолютно ровная группа Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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- «Зениту» попалась абсолютно ровная группа, нет яркого фаворита, все четыре команды могут выйти. Не думаю, что опыт прошлых встреч поможет «Зениту», тогда у команд были другие составы, поэтому это вообще не играет роли, - приводит слова Радимова Sport24.ru.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».