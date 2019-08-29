Тренер «Лиона»: Мы должны воспользоваться своими шансами Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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- Все эти команды хороши и заслуживают быть здесь. Мы должны воспользоваться своими шансами, - приводит слова Силвиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Лион» сыграет в одной группе с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».