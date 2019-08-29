Артем Дзюба: «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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— Если брать группу «Локомотива», то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные — «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.

Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы, — приводит слова форварда пресс-служба «Зенита».

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».