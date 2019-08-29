«Спартак» - Брага: Рикарду Орта открыл счет в матче В четверг в Москве на стадионе «Открытие «Арена» проходит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

Загрузка... На 42-й минуте встречи счет в матче открыл полузащитник португальского клуба Рикарду Орта. Добавим, что в первой игре, которая прошла в Браге, победу праздновали португальцы со счетом 1:0.