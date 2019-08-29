БАТЭ обыграл «Астану» но не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы Футболисты БАТЭ на своем поле переиграли «Астану» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 2:0.

Новости СМИ2 В составе белорусской команды голами отметились Максим Скавыш (6-я минута) и Евгений Яблонский (85). Напомним, что первый матч, который прошел в Казахстане, завершился победой «Астаны» со счетом 3:0. Таким образом по сумме двух встреч в групповой этап вышла казахстанская команда.