Бенедикт Хеведес: «Локомотиву» досталась сложная группа, будет непросто

- Конечно, я рад встретиться со старыми друзьями из «Ювентуса» и уже поговорил с несколькими из них. Нам досталась сложная группа. У «Байера» хорошая атака, как, впрочем, и у «Ювентуса», а «Атлетико» - вообще одна из лучших команд Европы. Нам будет непросто, - приводит слова Хеведес пресс-служба «Локомотива».
Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
«Зенит» сыграет с «Бенфикой». «Локомотив» - с «Ювентусом» и «Атлетико». Итоги жеребьевки ЛЧ В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, где своих соперников узнали «Зенит» и «Локомотив». 29.08.2019 19:30 Футбол Ващенко Сергей Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина Известный тренер Андрей Ивичук рассказал «Советскому спорту» о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу, и объяснил, почему конголезцу проиграл Дмитрий Кудряшов. 23.08.2019 12:54 Бокс Усачев Владислав Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Час икс для «Спартака». И для России Красно-белые завершают сумасшедший август двумя суперматчами - против «Браги» и «Зенита». 29.08.2019 10:00 Футбол Мощенко Захар Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий Криштиану и Фелиш - в Черкизово вместо «Лужников». В Монако прошла жеребьевка ЛЧ «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по групповой стадии Лиги чемпионов. 29.08.2019 21:40 Футбол Мощенко Захар Иван Игумнов: С Шипачевым мне играть очень нравится! Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов о победе в Кубке Мэра Москвы. 25.08.2019 22:25 Хоккей Кузютина Елена «Ак Барс» усвоил требования Квартальнова. Итоги Кубка ЛЖД Рижское «Динамо» победило на домашнем турнире, но круче всех смотрелся «Ак Барс». 26.08.2019 19:06 Хоккей Костяев Иван