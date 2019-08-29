Бенедикт Хеведес: «Локомотиву» досталась сложная группа, будет непросто Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Конечно, я рад встретиться со старыми друзьями из «Ювентуса» и уже поговорил с несколькими из них. Нам досталась сложная группа. У «Байера» хорошая атака, как, впрочем, и у «Ювентуса», а «Атлетико» - вообще одна из лучших команд Европы. Нам будет непросто, - приводит слова Хеведес пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».