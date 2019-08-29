Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» хочет выйти в плей-офф, но придется играть близко к своему пределу

- Это трудная группа. Тут хорошие соперники и отличные стадионы. Хотим выйти в плей-офф, но с этими командами придется играть близко к своему пределу, чтобы добиться этого, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Лейпциг» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Зенитом».
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