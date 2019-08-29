«Арарат-Армения» проиграл по пенальти «Дюделанжу» и вылетел из Лиги Европы

В составе люксембургской команды дублем отметился Данель Синани (48-я и 72-я минуты). У армянской команды точный ударом отличился Маилсон Лима (24).
Напомним, что первый матч команд, который прошел в Ереване, завершился победой «Арарата» со счетом 2:1.
В дополнительное время командам не удалось выявить победителя двухматчевого противостояния, а в серии пенальти точнее были футболисты «Дюделанжа» - 5:4.
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