«Зенит» начнет выступление в Лиге чемпионов матчем в Лионе Первый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет 17 сентября на выезде против французского «Лиона».

Загрузка... Напомним, что в четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой «Зенит» сыграет в одной группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом». Полное расписание матчей: 17 сентября. «Лион» — «Зенит» (19.55 мск)

2 октября. «Зенит» — «Бенфика» (22.00)

23 октября. «Лейпциг» — «Зенит» (19:55)

5 ноября. «Зенит» — «РБ Лейпциг» (20:55)

27 ноября. «Зенит» — «Лион» (20:55)

10 декабря. «Бенфика» — «Зенит» (23:00).