«Локомотив» начнет выступление в Лиге чемпионов домашним матчем с «Байером» Первый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проведет 18 сентября в Москве против немецкого «Байера».

Загрузка... Напомним, что в четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Полное расписание матчей: 18 сентября. «Байер» - «Локомотив»

1 октября. «Локомотив» - «Атлетико»

22 октября. «Ювентус» - «Локомотив»

6 ноября. «Локомотив» - «Ювентус»

26 ноября. «Локомотив» - «Байер»

11 декабря. «Атлетико» - «Локомотив»