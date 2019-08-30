«Локомотив» начнет выступление в Лиге чемпионов домашним матчем с «Байером» - Советский спорт
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30 августа 2019 00:06Футбол

«Локомотив» начнет выступление в Лиге чемпионов домашним матчем с «Байером»

Первый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проведет 18 сентября в Москве против немецкого «Байера».

Напомним, что в четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Полное расписание матчей:

18 сентября. «Байер» - «Локомотив»
1 октября. «Локомотив» - «Атлетико»
22 октября. «Ювентус» - «Локомотив»
6 ноября. «Локомотив» - «Ювентус»
26 ноября. «Локомотив» - «Байер»
11 декабря. «Атлетико» - «Локомотив»

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