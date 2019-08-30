Петер Бос: Соперники «Байера» по группе очень сильны, нас ждет огромное испытание Главный тренер «Байера» Петер Бос прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Соперники очень и очень сильны. Нас ждет огромное испытание. Хотим постараться выполнить столь сложную задачу, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Байер» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Локомотивом».

Добавим, что первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» провеет на выезде 18 сентября в Москве. Соперником немецкой команды станет «Локомотив».