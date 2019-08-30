«Краснодар» и ЦСКА узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы - Советский спорт
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30 августа 2019 07:31ФутболЛипкин Антон

«Краснодар» и ЦСКА узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

В пятницу пройдет жеребьевка Лиги Европы.

В пятницу в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнают «Краснодар» и ЦСКА.

ЦСКА попал в первую корзину, «Краснодар» – во вторую. Начало жеребьевки – 14:00 (мск)

Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).

Вторая корзина: ПСВ (Нидерланды), «Краснодар» (Россия) «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия).

Третья корзина: «Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейенорд» (Нидерланды), «Хетафе» (Испания), «Эспаньол» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул» (Турция).

Четвертая корзина: АЗ (Нидерланды), «Гимарайнш» (Португалия), «Трабзонспор» (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия).

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