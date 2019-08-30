Василий Кикнадзе: Продали абонементов на 10 процентов меньше, выручили на 18 процентов больше

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об итогах продаж абонементов на новый сезон.
«Абонементную программу оцениваю положительно, – приводит ТАСС слова Кикнадзе. – Мы продали примерно на 10 процентов меньше абонементов, чем в прошлом году, и выручили примерно на 18 процентов больше».
Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в чемпионате и напрямую отобрался в Лигу чемпионов.
После семи туров «Локомотив» набрал 14 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.
В восьмом туре 31 августа команда сыграет дома с «Ростовом». Начало матча – 16:30 (мск).
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