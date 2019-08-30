Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португальские клубы набрали на неделе два очка, российские – ноль.

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Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе Португалия набрала два очка – за победы «Браги» (над «Спартаком» – 2:1) и «Витории Гимарайнш» (над «Стяуа» – 1:0). Это принесло Португалии 0,4 балла в зачет. Российские клубы – «Краснодар» и «Спартак» – свои матчи проиграли.

Таким образом, у Португалии стало 42,049 балла, у России осталось 42,716. Чтобы выйти на шестое место португальским клубам надо набрать на четыре очка больше.

Отметим, что Португалия сохранила все пять своих команд на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, у России осталось четыре клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания – 86,426

2. Англия – 75,033

3. Германия – 59,070

4. Италия – 58,510

5. Франция – 50,248

6. Россия – 42,716

7. Португалия – 42,049