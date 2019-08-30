Арташес Арутюнянц: Матч с Сирией станет хорошей практикой для игроков «Ростова» «Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о проведении товарищеского матча со сборной Сирии.

«Товарищеский матч между ФК «Ростов» и сборной Сирии запланирован как раз в паузу российского чемпионата, во время которой проходят игры национальных команд, – приводит «RT» слова Арутюнянца. – Соответственно, это будет хорошая игровая практика для наших футболистов».

Напомним, матч «Ростов» – Сирия пройдет 8 сентября на стадионе «Олимп-2». Хотя изначально планировалось проведение игры в Дамаске, но ФИФА не разрешила играть в столице Сирии по соображениям безопасности. Обе команды также проведут открытые тренировки для болельщиков.