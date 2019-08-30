«Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии Игра пройдет на стадионе «Олимп-2».

«Ростов» проведет товарищеский матч в международную паузу в сентябре. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сирии.

Игра пройдет 8 сентября на стадионе «Олимп-2», хотя изначально планировалось проведение игры в Дамаске, но ФИФА не разрешила играть в столице Сирии по соображениям безопасности.

«После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в Ростов-на-Дону, – приводит RT слова президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. – Я убежден, что матч в Дамаске мы все равно сможем провести, как только ФИФА согласует нам дату».

Обе команды также проведут открытые тренировки для болельщиков.