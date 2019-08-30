«Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии

«Ростов» проведет товарищеский матч в международную паузу в сентябре. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сирии.
Игра пройдет 8 сентября на стадионе «Олимп-2», хотя изначально планировалось проведение игры в Дамаске, но ФИФА не разрешила играть в столице Сирии по соображениям безопасности.
«После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в Ростов-на-Дону, – приводит RT слова президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. – Я убежден, что матч в Дамаске мы все равно сможем провести, как только ФИФА согласует нам дату».
Обе команды также проведут открытые тренировки для болельщиков.
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