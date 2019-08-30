Рикарду Орта: Не правы те, кто считает «Спартак» слабой командой «Брага» прошла «Спартак» в квалификации Лиги Европы.

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Полузащитник «Браги» Рикарду Орта прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы, которая позволила его команде выйти в групповой этап.

«Мы решили нашу первую задачу, – приводит A Bola слова 24-летнего португальца. – Те, кто считает, что «Спартак» слаб, не правы. Но мы были очень сильны.

Постепенно мы воспринимаем идеи главного тренера и отвечаем игрой на поле. Посмотрим, какая у нас будет группа, но нашей целью – было пройти квалификацию».

Отметим, что Рикарду Орта оформил дубль в ворота красно-белых. Также он забил единственный гол «Браги» в первом матче (1:0).