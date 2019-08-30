Василий Кикнадзе: До Нового года борьба в премьер-лиге точно будет упорная

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе перед матчами восьмого тура премьер-лиги высказался о борьбе за лидерство в чемпионате.
После семи туров сразу пять команд – «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» – набрали по 14 очков. У ЦСКА и «Арсенала» – по 13 очков.
«Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Сколько продержится такая конкуренция? Думаю, что до зимы. Не знаю, продолжат ли лидировать все пять клубов, наверное, кто-то отвалится. Но мне кажется, что до Нового года будет точно упорная борьба».
В субботу в восьмом туре «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом». Начало игры – 16:30 (мск).
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий «Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис Георгий Джикия: Хочется извиниться за игру и результат перед болельщиками Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы (1:2) поделился впечатлениями от игры. 29.08.2019 23:45 Футбол Григорьевская Юлия Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Российское судейство в кризисе. На помощь готов прийти Кавазашвили В последние недели участились сообщения о возможном реформировании российского судейского корпуса. 30.08.2019 08:50 Футбол Борисов Антон Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев