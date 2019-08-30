Василий Кикнадзе: До Нового года борьба в премьер-лиге точно будет упорная Пять команд набрали по 14 очков и лидируют в турнирной таблице.

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе перед матчами восьмого тура премьер-лиги высказался о борьбе за лидерство в чемпионате.

После семи туров сразу пять команд – «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» – набрали по 14 очков. У ЦСКА и «Арсенала» – по 13 очков.

«Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Сколько продержится такая конкуренция? Думаю, что до зимы. Не знаю, продолжат ли лидировать все пять клубов, наверное, кто-то отвалится. Но мне кажется, что до Нового года будет точно упорная борьба».

В субботу в восьмом туре «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом». Начало игры – 16:30 (мск).