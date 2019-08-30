Томас Мюллер: В Греции нас ждет жаркая атмосфера, а в Белграде – встреча с Марином «Бавария» сыграет в Лиге чемпионов с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

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Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о соперниках команды на групповом этапе Лиги чемпионов, которые определились по итогам жеребьевки, состоявшейся в четверг в Монако.

«Бавария» попала в группу B к «Тоттенхэму», «Олимпиакосу» и «Црвене Звезде». В первом туре 18 сентября «Бавария» сыграет дома с «Црвеной Звездой».

«В лице «Тоттенхэма» мы получили очень интересного соперника, против которого я лично еще не играл, – приводит слова 29-летнего немца официальный сайт клуба. – В Греции нас ждет жаркая атмосфера, в Белграде я в предвкушении встречи с бывшим игроком сборной Германии Марко Марином. В целом мы должны ставить перед собой цель выйти в плей-офф с первого места».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионы Германии завершили выступлением в турнире в 1/8 финала после поражения от «Ливерпуля».