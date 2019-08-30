Андрей Чернышов: Как только Федун с кем-то договорится, Кононову укажут на дверь Накануне столичный клуб вылетел из Лиги Европы, уступив в ответном матче португальской «Браге» (1:2).

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Бывший наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов считает, что нынешний тренер Олег Кононов в ближайшее время покинет команду.

«При Кононове команда не прогрессирует. Сначала обещали, что будет бесковский и романцевский футбол. Прошло 9 месяцев и – ничего. Теперь перекрываются перестройкой команды.

Я думаю, что Федун и хотел бы уволить Кононова, но у него нет кандидата в данный момент. Как только он с кем-то договорится, Кононову укажут на дверь», – цитирует Чернышова Sport24.ru.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» осенью 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в таблице РПЛ.