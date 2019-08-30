Вильмар Барриос: Будем блокировать попытки «Спартака» навязать нам свою игру «Зенит» сыграет со «Спартаком» в восьмом туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о матче со «Спартаком» в восьмом туре премьер-лиги.

«Соперник сложный, к тому же ждет нас дома, – приводит слова 25-летнего колумбийца официальный сайт клуба. – Они будут стараться навязать нам свою игру. Мы же будем стараться блокировать эти попытки и увезти победу в дерби домой».

Напомним, после семи туров у «Зенита» и «Спартака» по 14 очков. Отметим, что свой единственный гол за «Зенит» Барриос забил «Спартаку» в матче второго круга прошлого сезона.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).