Дриусси может сыграть со «Спартаком» - Советский спорт
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30 августа 2019 13:07ФутболЛипкин Антон

Дриусси может сыграть со «Спартаком»

Аргентинец получил травму 10 августа в матче с «Динамо».

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может успеть восстановиться после травмы и сыграть в восьмом туре премьер-лиги со «Спартаком».

«Шанс такой есть, небольшой, – сказал главный тренер чемпионов России Сергей Семак, слова которого приводит официальный сайт клуба. – В пятницу Себастьян проведет занятие в общей группе, дальше будем решать по самочувствию».

Напомним, 23-летний аргентинец получил травму 10 августа в матче пятого тура с «Динамо» (2:0), после чего пропустил игры с «Ахматом» (0:0) и «Уфой» (0:1).

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).

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