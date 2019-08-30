Дриусси может сыграть со «Спартаком» Аргентинец получил травму 10 августа в матче с «Динамо».

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может успеть восстановиться после травмы и сыграть в восьмом туре премьер-лиги со «Спартаком».

«Шанс такой есть, небольшой, – сказал главный тренер чемпионов России Сергей Семак, слова которого приводит официальный сайт клуба. – В пятницу Себастьян проведет занятие в общей группе, дальше будем решать по самочувствию».

Напомним, 23-летний аргентинец получил травму 10 августа в матче пятого тура с «Динамо» (2:0), после чего пропустил игры с «Ахматом» (0:0) и «Уфой» (0:1).

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).