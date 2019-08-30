Бранислав Иванович: В нашей группе Лиги чемпионов нет явных фаворитов «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о соперниках, которые попались чемпионам России на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, «Зенит» попал в группу G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». В первом туре 17 сентября команда сыграет в гостях с «Лионом».

«Группа очень тяжелая, без явных фаворитов, – приводит слова 35-летнего серба официальный сайт УЕФА. – Шансы всех четырех команд равны, нас ждет упорная борьба. Верим в себя, за счет желания и амбиций должны достигать результатов».

Добавим, что «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/2016.