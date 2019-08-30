«Интер» может продлить контракт с Икарди и отдать игрока в аренду На игрока претендуют «Атлетико», «Монако» и «Наполи».

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Форвард «Интера» Мауро Икарди может продлить контракт с клубом и провести нынешний сезон в аренде, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио.

Такая договоренность была достигнута по итогам встречи жены и агента игрока Ванды Нары с руководством «Интера». В клубе по-прежнему не рассчитывают на 26-летнего аргентинца, однако не хотят отпускать его бесплатно.

Контракт Икарди с клубом рассчитан до 2020 года, поэтому чтобы отпустить его в аренду, «нерадзурри» намерены продлить его соглашение.

Отметим, что на Икарди претендуют «Атлетико», «Монако» и «Наполи». Сам же нападающий хочет перейти в «Ювентус», однако предложений из Турина в «Интер» не поступало.