Себастьян Дриусси: Соперников «Зенита» в Лиге чемпионов можно проходить «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоялась в четверг в Монако.

Напомним, «Зенит» попал в группу G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». В первом туре 17 сентября команда сыграет в гостях с «Лионом».

«Нам достались сильные соперники, ведь в Лиге чемпионов других не бывает, – приводит слова 23-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА. – Но их можно проходить – все будет зависеть от нас, от нашего настроя и подготовки. Цель – постараться выйти из группы и провести достойный турнир».

Добавим, что «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/2016.