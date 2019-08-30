Себастьян Дриусси: Соперников «Зенита» в Лиге чемпионов можно проходить

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоялась в четверг в Монако.
Напомним, «Зенит» попал в группу G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». В первом туре 17 сентября команда сыграет в гостях с «Лионом».
«Нам достались сильные соперники, ведь в Лиге чемпионов других не бывает, – приводит слова 23-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА. – Но их можно проходить – все будет зависеть от нас, от нашего настроя и подготовки. Цель – постараться выйти из группы и провести достойный турнир».
Добавим, что «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/2016.
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