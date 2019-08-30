«Крылья Советов» примут «Динамо» в первом матче восьмого тура РПЛ Начало игры – 20:00 (мск).

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«Крылья Советов» сыграют дома с «Динамо» в первом матче восьмого тура премьер-лиги на «Самара Арене».

После семи матчей «Динамо» набрало восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Крылья Советов» шесть очков и 13-я позиция.

В предыдущем туре «Динамо» победило в гостях «Тамбов» (2:0), а «Крылья Советов» дома проиграли «Спартаку» (1:2).

В прошлом сезоне «Крылья Советов» победили бело-голубых дома со счетом 1:0, во втором круге «Динамо» с таким же счетом взяло реванш в Химках.

В предыдущий раз «Динамо» побеждало в Самаре (2:1) в матче чемпионата России 9 ноября 2013 года.

Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет 30 августа на «Самара Арене». Начало – 20:00 (мск).