Сергей Семак: Наши результаты в Европе далеки от того, чего хотелось бы «Краснодар» не смог пробиться в Лигу чемпионов, а «Спартак» – в Лигу Европы.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем восьмого тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался об уровне чемпионата.

«В это трансферное окно в премьер-лиге появилась большая группа хороших футболистов, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Это шаг вперед.

Что касается конкурентоспособности нашего чемпионата, то говорить об этом преждевременно. Наши результаты в Европе далеки от того, чего хотелось бы. А это эквивалент силы нашего чемпионата».

Напомним, на этой неделе «Краснодар» не смог пробиться в Лигу чемпионов, а «Спартак» – в Лигу Европы.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).