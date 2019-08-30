«Краснодар» сыграет в Лиге Европы с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» В пятницу в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Монако, «быки» попали в группу C с «Базелем» (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспором» (Турция).

Жеребьевку провели директор по организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, британец Эшли Коул, португалец Паулу Феррейра и поляк Анджей Бунцоль.

Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.

Напомним, «Краснодар» был посеян во второй корзине. Команда начала выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где прошла «Порту» (0:1, 3:2), но проиграла «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).