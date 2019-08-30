ЦСКА сыграет в Лиге Европы с «Лудогорецом», «Эспаньолом» и «Ференцварошем» В пятницу в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Монако, армейцы попали в группу H с «Лудогорецом» (Болгария), «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).

Жеребьевку провели директор по организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, британец Эшли Коул, португалец Паулу Феррейра и поляк Анджей Бунцоль.

Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.

Напомним, ЦСКА был посеян в первой корзине. Команда напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в прошлом сезоне четвертое место в премьер-лиге.