Юрген Клопп: Настрой «Наполи» на нас будет особенным «Ливерпуль» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с «Наполи», «Ред Булл Зальцбург» и «Генком».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи» – это реально хорошая команда, – приводит слова немца официальный сайт клуба. – Когда в прошлом году они вылетели, то там все действительно висело на волоске. Алиссон тогда здорово нас выручил на последних секундах. Они это помнят, а потому их настрой на нас будет особенным, я уверен.

Что касается «Зальцбурга» и «Генка», то уверен, что люди сразу решили, будто это аутсайдеры группы. Но они таковыми не являются».

Напомним, «Ливерпуль» попал в группу E с «Наполи», «Ред Булл Зальцбург» и «Генком». В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Наполи» также играли друг с другом на групповом этапе.