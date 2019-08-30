Звонимир Шарлия: Фернандес уважает болельщиков ЦСКА. Его не будет в «Зените» Ранее сообщалось, что армейцы готовы продать игрока за 30 млн евро.

Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему его партнер по команде Марио Фернандес не подпишет контракт с «Зенитом».

«Думаю, Марио там не будет. Ни в следующем году, ни когда-то еще. Он слишком уважает фанатов ЦСКА, чтобы пойти на такой шаг», – цитирует Шарлию Sport24.ru.

Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. Его контракт, который он продлил два года назад, действует еще три сезона. В составе красно-синих натурализованный бразилец провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативную передачу.

В октябре 2017 года Фернандес дебютировал за сборную России, за которую за два года сыграл в 18 матчах и забил один гол.