Уле-Гуннар Сульшер: Не думаю, что Ибрагимович был серьезен, когда говорил о своем возвращении Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что шведский форвард Златан Ибрагимович вряд ли вернется в английский клуб.

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- Если бы в следующем месяце Ибрагимовичу исполнялось 28, а не 38, это был бы другой разговор. Но Златан прекрасно провел здесь время, и, конечно, он все еще в хорошей форме. Очень жаль, что играя здесь, он получил травму.

А так кто знает? У него есть мой номер, и мы можем поговорить на одном языке. Если он настроен серьезно, я всегда готов поговорить со Златаном.

У него была фантастическая карьера, но я не думаю, что он был серьезен, когда говорил о своем возвращении, - приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что накануне нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» заявил, что еще способен играть на уровне английской премьер-лиге, и что если его помощь нужна «Манчестер Юнайтед», то он готов вернуться в Англию.