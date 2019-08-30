«Крылья Советов» – «Динамо». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 8-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Анюков, Полуяхтов, Гацкан, Антон, Тимофеев, Кабутов, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Конюхов, Чичерин, Зиньковский, Терехов, Смирнов, Мияйлович, Якуба, Гынсарь, Киселёв, Голенков, Радоньич.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Каборе, Жоаозиньо, Грулёв, Филипп, Н’Жье.

Запасные: Седов, Плиев, Рыков, Калинин, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Кардозу, Шиманьски, Шейдаев, Панченко.

Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.