Тренер «Селтика»: Отличная жеребьевка - пара гламурных матчей и возможность реванша у ЧФР Главный тренер «Селтика» Нил Леннон поделился мнением о жеребьевке группового раунда Лиги Европы.

- Отличная жеребьевка: пара гламурных матчей и возможность реванша у ЧФР. Здорово, что достался «Лацио», о поездке в Рим мечтает любой. Думаю, нам по силам выступить достойно, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки «Селтик» сыграет в одной группе с «Лацио», «Ренном» и ЧФР.