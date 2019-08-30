Голкипер «Реала» Навас перейдет в «ПСЖ» за 13,5 миллиона евро «ПСЖ» договорился с «Реалом» о трансфере вратаря Кейлора Наваса.

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Как сообщает телеканал RMC Sport, сумма трансфера составит порядка 13,5 миллионов евро плюс в испанский клуб на правах аренды отправится голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал четырехлетний контакт с Навасом.

Напомним, Навас выступает за «Реал» с 2014 года после перехода из «Леванте». За пять лет он провел за команду 162 матча (из них 52 – «на ноль») и пропустил 159 голов.