Голкипер «Реала» Навас перейдет в «ПСЖ» за 13,5 миллиона евро

Как сообщает телеканал RMC Sport, сумма трансфера составит порядка 13,5 миллионов евро плюс в испанский клуб на правах аренды отправится голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал четырехлетний контакт с Навасом.
Напомним, Навас выступает за «Реал» с 2014 года после перехода из «Леванте». За пять лет он провел за команду 162 матча (из них 52 – «на ноль») и пропустил 159 голов.
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