«Динамо» в гостях не смогло обыграть «Крылья Советов» Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Крыльями Советов» в выездном матче 8-го тура российской премьер-лиги.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Самара Арена», завершилась вничью – 0:0.

После этой встречи, «Динамо», набрав девять очков, сохранило за собой 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с семью очками поднялись на 12-е место в чемпионате.

В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Краснодара», а московский клуб на своем поле примет «Уфу».

Чемпионат России

8-й тур

«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:0 (0:0).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Шуньич, Паршивлюк, Рауш, Каборе, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев (Панченко, 78), Н»Жи (Шиманьски, 63), Филипп.

Предупреждения: Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58).