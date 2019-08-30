Тренер «Спортинга»: Будет приятно вернуться в Нидерланды и сыграть против ПСВ Тренер «Спортинга» Марсел Кейзер поделился мнением о жеребьевке группового раунда Лиги Европы.

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- Мне будет приятно вернуться в Нидерланды и сыграть против ПСВ. Это будет хороший матч, жду его с нетерпением. О «Русенборге» я тоже кое-что знаю, а вот о ЛАСК - почти ничего. Однако мы подготовимся ко всем играм. Группа непростая, но борьба будет интересная, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки «Спортинг» сыграет в одной группе с «ПСВ», «Русенборгом» и ЛАСКом.