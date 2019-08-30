Полузащитник «Васко да Гама» перейдет в ЦСКА на правах аренды

Как сообщает Globoesporte, после долгих переговоров «Васко да Гама» согласовал с ЦСКА аренду 20-летнего полузащитника Лукаса Сантоса до конца текущего года. На данный момент клубы обсуждают окончательные детали сделки, и ожидается, что в субботу игрок вылетит в Москву.
По информации издания, это не первый раз, когда ЦСКА пробовал подписать Сантоса. В феврале армейцы уже делали предложение о покупке игрока и даже направляли официальный запрос в клуб из Рио-де-Жанейро. Однако в последний момент команды не могли согласовать процент от последующей перепродажи хавбека.
Как отмечается, в связи со многочисленными финансовыми проблемами в этот раз «Васко да Гама» согласился с условиями российского клуба.
Добавим, что Сантос всю карьеру провел в «Васко да Гама», сыграв на профессиональном уровне 13 матчей. Портал transfermarkt оценивает левого полузащитника в 50 тысяч евро.
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