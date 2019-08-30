Женская сборная России обыграла Словению в стартовом матче отбора ЧЕ-2021 Футболистки сборной России одержала победу над командой Словении в стартовом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года со счетом 1:0.

Новости СМИ2 Единственный гол в этой встрече на 25-й минуте забила Маргарита Черномырдина. Добавим, что в следующем матче сборная России 3 сентября на своем поле встретится с командой Эстонии. Чемпионат Европы

Отборочный раунд

1-й тур Словения – Россия – 0:1 (0:1) Гол: Черномырдина, 25. Словения: Мершник, Чонч, Маковец, Эржен, Бегич, Эрман, Звер (к), Прашникар, Колбл (Куштрин, 87), Прша, Корошец. Россия: Щербак, Кожникова (к), Акимова, Беломытцева, Коваленко, Перепечина, Абдуллина (Шеина, 90+2), Смирнова, Федорова, Черномырдина (Якупова, 84), Коровкина. Предупреждения: Перепечина, 55. Коваленко, 89.